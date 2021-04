Ancora novità da ArtVerona: la fiera continua a procedere sulla strada di un’evoluzione che, nel giro di questo anno per molti versi terribile, l’ha portata a mutare forma, adattandosi ai nuovi tempi, ampliandosi sulle piattaforme web e diffondendosi nel calendario. In attesa della 16ma edizione in presenza, in programma a Verona dal 15 al 17 ottobre 2021, e continuando a seguire i vari progetti online, tra talk e booth virtuali, questa volta a cambiare è il team: Sara Benedetti, che ha visto nascere la manifestazione, 16 anni fa, lascia il board per intraprendere una nuova strada professionale extra settore, mentre Nina Stricker, classe 1980, si unirà alla squadra come Senior Consultant, a partire da lunedì, 3 maggio.

«ArtVerona è una manifestazione con una storicità consolidata e un’identità ben precisa nel panorama fieristico di settore», ha affermato Elena Amadini, Exhibition Manager di Veronafiere. «Ha un team consolidato che, anche in questo annus horribilis ha saputo offrire al proprio pubblico di galleristi e collezionisti un evento digitale, ricco di contenuti e di suggestioni. Diamo il benvenuto a Nina Stricker e salutiamo con stima ed affetto Sara Benedetti, ringraziandola per il lavoro svolto ed augurandole nuovi, importanti successi», ha continuato Amadini.

«ArtVerona è un progetto corale che, grazie anche alle sfide inedite di questi ultimi mesi, si è rafforzato nel suo essere espressione di un continuo confronto con tutti i suoi interlocutori, le gallerie, il board, i collezionisti, i curatori, la stampa, le istituzioni», ha ricordato Sara Benedetti, che ha ringraziato il team di ArtVerona e Veronafiere, «Per questo lungo e felice cammino fatto insieme».

«Accolgo con gioia questo incarico che mi viene affidato da Veronafiere», ha commentato Nina Stricker, già direttrice di Affordable Art Fair Milano e vicedirettrice di BOOMing Contemporary Art Show. «Mi impegnerò al massimo per poter contribuire con tutta la mia professionalità e passione all’ulteriore crescita e affermazione di ArtVerona nel panorama fieristico nazionale e internazionale, soprattutto in questo anno di ritorno della fiera in presenza».

E in attesa di tornare nei padiglioni, oggi ArtVerona partecipa alla Giornata Mondiale del Disegno, presentando in esclusiva, solo per 24 ore, sulla nuova piattaforma commerciale realizzata da ArtVerona in collaborazione con Artshell e ANGAMC, una selezione specifica di disegni e opere grafiche di arte moderna e contemporanea. Prossimo appuntamento con il calendario digitale della fiera per il 18 maggio, per la Giornata Internazionale dei Musei: le gallerie partecipanti, infatti, renderanno acquistabili solo opere documentate che sono state esposte in mostre personali o collettive nei musei e istituzioni italiane e internazionali.