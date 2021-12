Uno, due, BOOMing – Contemporary Art Show: è pronta a esplodere, anzi, a fiorire a Bologna, allo Spazio DumBO, dal 20 al 23 gennaio 2022, in piena Art Week, la seconda edizione della fiera dedicata all’arte emergente e alle sue urgenze che, in questi tempi così complessi, hanno assunto sfumature tanto inattese per la quotidianità quanto prolifiche per l’immaginazione. «C’è bisogno di amore, desiderio, energia, per questo abbiamo deciso di lasciare che a ispirare questa edizione di BOOMing sia una parola densa di passione come querencia», ha spiegato Simona Gavioli, critico d’arte e curatore indipendente, al timone della manifestazione. «Dal verbo querer, infatti, querencia indica quel luogo così carico di amore e forza dove un toro, durante la corrida, riesce a ricaricarsi per uscirne più vigoroso e combattivo che mai. Metafora perfetta della rinascita post-pandemica. Tutti nell’arena allora, ad immergerci nell’arte che si è fatta querencia». Azioni e reazioni a ciò che accade dunque, raccontato attraverso i linguaggi della contemporaneità selezionati e proposti da circa 25 gallerie provenienti da tutta Italia, che presenteranno le ricerche dei propri artisti nei 1800 metri quadrati del Binario Centrale di DumBO, già sede della precedente edizione.

Prodotta da DOC Creativity, BOOMing avrà una sua declinazione web su Lieu.City, prima piattaforma social per eventi art related in realtà virtuale, che permette di visitare ambienti espositivi senza il bisogno di app o tecnologie complesse. «Così BOOMing diventa anche una meta-fiera, realizzando uno spazio espositivo virtuale, riproduzione esatta di quello fisico, dove ci si potrà incontrare, partecipare a visite guidate e interagire con appassionati, collezionisti, curatori, ed organizzatori grazie all’uso di avatar», spiegano dall’organizzazione.

Tre le sezioni in cui sarà articolata l’esposizione: ARENA, selezione di opere e gallerie chiamate specificatamente a interpretare il concetto di “querencia”; FeminisMAS, che, proseguendo il filone avviato già lo scorso anno, è dedicata dedicata ai femminismi; AFUERA, focus rivolto all’attualità dell’arte urbana. A queste si aggiungerà la SPECIAL AREA della Fondazione Rocco Guglielmo con “MOON” (M∞N), progetto dedicato alla Luna come rappresentazione della divinità femminile e alla sua influenza, a cura di Simona Caramia e Simona Gavioli, che verrà presentato in anteprima a BOOMing con una selezione di opere delle artiste coinvolte. In programma anche un grande evento off allestito nel centro storico di Bologna, a Palazzo Bentivoglio, che grazie a BOOMing si apre alla città con una mostra scultorea ispirata al genio di Bruno Munari e alla celebre frase “Vietato non Toccare”. Perché nell’epoca della realtà aumentata c’è bisogno di una nuova interpretazione dell’esperienza tattile, oltre a quella visiva.