Impressioni di Novembre Nordico a Roma: il programma del Festival

Fino al 30 novembre Roma riscopre le sue radici nordiche con Novembre Nordico, un ricco programma di iniziative ed eventi volto a valorizzare il legame storico dei Paesi Nordici con la città eterna. Promossi dalle Ambasciate di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, il Circolo Scandinavo e i quattro Istituti culturali e scientifici nordici, saranno organizzati veri e propri momenti di scambio quali mostre, talk, concerti, il Nordic Film Fest e l’apertura di case di illustri personaggi storici aperte al pubblico.

Appuntamento ormai imperdibile della stagione cinematografica, il Nordic Film Fest è la rassegna che promuove il cinema dei Paesi Nordici. Alla sua undicesima edizione, si svolgerà alla Casa del Cinema di Roma il 19 e 20 novembre e il 25 novembre al Cinema Nuovo Sacher. I film sono totalmente inediti in Italia e la rassegna è realizzata in collaborazione con i Film Institutes dei rispettivi Paesi.

Spaziando tra l’architettura, l’arte visiva, la poesia, la musica, la ricerca e il cinema Novembre Nordico offre una panoramica della cultura nordica anche grazie alla presenza di artisti, registi, ricercatori, accademici e musicisti nordici. Verranno celebrate anche figure storiche di rilievo: da artisti come Evdard Munch, Bertel Thornvaldsen e i salotti culturali internazionali storici, come quello a Villa Lante a fin de siècle, alla Regina Cristina di Svezia, con mostre e appuntamenti.

La rassegna di Novembre Nordico diviene inoltre occasione per raccontare numerosi luoghi a Roma particolarmente importanti per gli esponenti del mondo nordico come il Cimitero Acattolico, Palazzo Corsini, Palazzo Capranica, Villa Lante al Gianicolo. Quest’ultima, sede dell’Istituto di Finlandia a Roma dal 1954, apre le porte al pubblico dal 14 al 30 novembre.

In collaborazione con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, il circolo scandinavo, rimanendo in tema di dialogo, invita i rappresentanti di diversi programmi di residenze d’artista, sia romani che nordici, a riflettere insieme ad artisti e studenti sulla residenza del futuro. Nordic talk: Foreign artists traveling to Rome sarà un’occasione per affrontare temi come la sostenibilità dei viaggi, il rispetto per l’ambiente, la produzione e la condivisione delle opere degli artisti in residenza.

All’interno della programmazione saranno previsti anche corsi di lingua e presentazioni della cultura nordica a 360°. Per il programma completo, potete dare un’occhiata qui.