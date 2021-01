Imprenditrice e manager in ambito culturale, esperta di strategie per l’innovazione, torinese, Laura Milani è la nuova presidente di Paratissima, fiera di Torino dedicata in particolare agli artisti emergenti e che, negli ultimi tempi, ha avuto l’ambizione di proporsi come «vero e proprio format culturale ed espositivo sui generis», hanno dichiarato gli organizzatori. A nominare all’unanimità Laura Milani, il Consiglio di Amministrazione di Paratissima, nel corso dell’ultima seduta.

I primi passi, con un grande fotografo

«Seppur all’inizio del mio anno sabbatico, ho risposto con entusiasmo a questa richiesta», ha dichiarato Laura Milani. «Dare nuova vita e far crescere sono temi sostanziali per me, così come l’arte contemporanea a cui mi sono appassionata negli ultimi anni. Ho in mente un progetto importante per Paratissima, che sarà bello realizzare passo dopo passo. Ringrazio il CdA per la fiducia e per l’indispensabile carta bianca», ha continuato Milani che, già dalle sue prime parole, sembra aver ben chiara la strategia da perseguire, non solo per sopravvivere alla crisi pandemica ma anche per rilanciare l’immagine e la potenzialità di Paratissima, come evento multidisciplinare e dal respiro internazionale.

Praticamente tutte le fiere di settore hanno dovuto immaginare qualcosa di diverso per sopravvivere alle chiusure forzate imposte dall’emergenza Covid-19. Tutti hanno imboccato la strada dell’online, con le viewing room virtuali a prendere il posto dei booth in presenza. Qualcuno ha anche preferito “diluire” la formula, come Art Verona, che ha proposto una serie di format espositivi e di progetti online nell’arco di più mesi. Similmente ha fatto Paratissima che, in questo 2020 orribile, ha comunque puntato anche su un’offerta dal vivo e diffusa su circa due mesi, da fine ottobre a inizio dicembre, confermando la sede dell’ex Accademia Artiglieria di Torino, scelta per la prima volta nel 2019, con buoni risultati.

E sulla presenza continua a puntare anche Milani che, in occasione della sua nomina, ha già presentato il primo progetto: l’ultima mostra curata dal grande fotografo tedesco Peter Lindbergh, prima di morire, il 3 settembre 2019. La mostra, “Untold Stories”, compatibilmente con le direttive del governo rispetto all’emergenza sanitaria, si terrà nell’attuale sede di Paratissima, l’ex Accademia Artiglieria, aprirà a maggio 2021 e sarà visitabile fino all’estate. Il progetto risale all’esperienza diretta di Milani, che ebbe modo di incontrare il fotografo, uno degli autori più influenti in particolare nel settore della fashion photography, nel 2018, nel periodo in cui Lindbergh si trovava a Torino per una sua mostra alla Reggia di Venaria, mentre lei ricopriva anche il ruolo di Presidente del Museo Nazionale del Cinema.

«Questo è solo il primo, importante esempio di come Paratissima, pur rimanendo una risorsa culturale della città in grado di attrarre visitatori a Torino e in altre grandi città italiane, diventerà sempre più internazionale, anche grazie alle mostre di grandi artisti nazionali e internazionali capaci di amplificare la visibilità degli emergenti», continuano dall’organizzazione.

IL curriculum di Laura Milani, dallo IAAD a Paratissima

Specializzata in marketing communication e marketing internazionale, Laura Milani è stata Socia, Presidente e Direttrice di IAAD – Istituto di Arte Applicata e Design, dal 2000 al 2020. Ha iniziato la l’esperienza professionale in Carré Noir, agenzia internazionale specializzata in strategic design, ma proprio allo IAAD ha ottenuto i risultati più significativi. Nel 2005 portò l’Istituto, primo in Italia, all’accreditamento EU dei titoli di studio, mentre nel 2012 siglò un’importante partnership con AD Education, primo gruppo di università private in Francia con sedi a Parigi, Nizza, Lione, Nancy e Bordeaux. Nel 2013 i titoli di studio IAAD ottennero anche l’accreditamento MIUR, con i titoli rilasciati riconosciuti come Diplomi Accademici.

Nel 2017, a conclusione di un progetto di ricerca sul rapporto fra creatività e l’infanzia, fonda La Scuola Possibile. Sempre nel 2017 viene nominata Presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino e diventa membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione per l’Architettura di Torino.

Nel maggio del 2018, in occasione del 40esimo compleanno IAAD, apre il Dipartimento di “Innovation design” e annuncia il nuovo assetto dell’università con 6 Presidenti di Dipartimento di fama internazionale: Giorgetto Giugiaro, Stefano Giovannoni, Aldo Cibic, Emanuele Saffirio, Romeo Gigli, Geoff Mulgan.

A novembre del 2018, su invito diretto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Alberto Bonisoli, entrò a far parte della “Commissione di studio per l’individuazione di politiche pubbliche di supporto e sviluppo del design”, organo consultivo per la promozione della cultura del design in Italia e nel mondo.

Nel maggio del 2019 ha ricevuto il premio “Donna d’Eccellenza” dall’AIDDA – Associazione Donne Imprenditrici e Dirigenti d’Azienda. Nel maggio del 2020 entra a far parte dell’Advisory Board di Paratissima e a gennaio 2021 ne è diventata Presidente.