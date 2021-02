It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World #14. Intervista a Silvia Mariotti

Silvia Mariotti nasce nel 1980, vive e lavora a Milano. Si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Nel 2013 vince il primo premio, per la sezione fotografia, del Premio Celeste. Nel 2016 arriva finalista alla IX edizione del Talent prize di Roma, nel 2019 in occasione di Art Verona, vince il premio Level 0 con la Gnam di Roma. Espone in diverse gallerie e spazi pubblici in Italia e all’estero, tra cui il Museo d’arte Contemporanea di Lissone, Villa Manin di Passariano, la galleria civica di Pirano (SLO), l’Edificio Lutetia – FAAP di San Paolo (BR) e il Palazzo Ducale di Urbino.

Info: Sito web, Instagram

Per le altre interviste di It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World potete cliccare qui.