Free Books Web Edition: i Musei di Bassano regalano le loro pubblicazioni

Anche in questi giorni difficili, la cultura non si ferma, anzi. Per contribuire ad alleviare la quarantena dovuta all’emergenza Covid-19, i Musei Civici di Bassano del Grappa presentano Free Books Web Edition e regalano, ogni lunedì, a partire da oggi, 30 marzo, i “quaderni” in formato A5 che documentano le mostre, le conferenze e gli eventi che hanno scandito la programmazione museale degli ultimi tre anni, a partire dal 2018.

Il primo titolo è “1917—2017. L’arte contemporanea 100 anni dopo”, pubblicato nell’aprile del 2018, un volumetto che raccoglie i contributi di tutti i relatori dei due cicli di incontri svolti da gennaio a ottobre 2017 nella sala Chilesotti del Museo Civico. Il prossimo, disponibile da lunedì 6 aprile, sarà Antonio Riello. Museomania#8.

Tutte le pubblicazioni, curate dall’Ufficio Comunicazione dei Musei Civici di Bassano del Grappa, in collaborazione con lo studio grafico Multiplo, sono scaricabili gratuitamente in formato pdf. Per essere informati sui nuovi testi disponibili e ricevere il link per scaricarle, basta iscriversi alla newsletter del Museo.

Per seguire tutte le altre iniziative legate alla campagna #iorestoacasa, potete cliccare qui.