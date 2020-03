I don’t dance alone: il progetto di Jacopo Miliani sui canali del MAGA

Quante cose si possono fare a casa? In effetti veramente tante e la cosa bella è che si possono condividere. E tra queste, oltre a cucinare/lavorare, anche danzare. I don’t dance alone è il progetto curato da Jacopo Miliani e Vittoria Broggini, che invita tutte le persone che rimangono in casa a compiere una danza, un gesto carico di senso e che assume un significato ancora più vitale in questa situazione difficile e nuova per tutti. Una funzione apotropaica e beneaugurante ma anche emotiva, visto che la danza, per sua natura, è un’occasione di aggregazione, un rito collettivo che, nel caso del progetto di Miliani e Broggini, trova una sua naturale prosecuzione tra i codici del web, visto che I dont’ dance alone sarà trasmesso sui canali social, Facebook, Instagram e Youtube del Museo MA*GA di Gallarate.

Con I don’t dance alone, Jacopo Miliani e Vittoria Broggini si concentrano sul ballo, forma di espressione personale e collettiva, la cui influenza si riflette positivamente sia sulla dimensione sociale che su quella individuale. Attraverso il gesto di chi balla e di chi sceglie la musica, scandendo il ritmo con cui si osserva, si compie un passaggio simbolico dall’isolamento privato alla condivisione collettiva, facendo sì che il rapporto tra il singolo e la comunità possa svilupparsi costantemente. Una festa, insomma, e come a ogni festa, c’è chi danza, chi suona e chi si limita – ma poi chi ha detto che è un limite? – a osservare. I don’t dance alone suggerirà sia come guardare i video che verranno diffusi dal progetto sui canali social del MA*GA sia come realizzare il proprio video. Questi gli hasthtag da seguire: #idontdancealone #museomaga #performance #audience #dancing #bodies.

Il progetto fa parte di Artbox – Contenitore digitale di Arte e Cultura, che presenta proposte specifiche ideate e realizzate dal personale del museo per tutto il suo pubblico, dagli appassionati d’arte, alle famiglie, agli studenti. Ogni settimana sul sito internet del museo e attraverso i suoi canali social verranno pubblicati contenuti nuovi e inediti, tra laboratori per famiglie da realizzare a casa, e-book e progetti artistici.

