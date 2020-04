Cosa stavate facendo la sera dell’8 aprile 1990, alle ore 21? Mezza Italia discuteva della famigerata monetina di Alemao, durante una Atalanta – Napoli che sarebbe valsa lo scudetto. Negli Stati Uniti, invece, l’attenzione era catalizzata sul canale ABC: alle 21 sarebbe andata in onda la prima puntata di Twin Peaks. Da noi, la serie di David Lynch e Mark Frost, il primo prodotto televisivo veramente contemporaneo, doveva arrivare qualche mese dopo, il 9 gennaio 1991, alle 20:40, su Canale 5. E sappiamo poi come le nostre vite sarebbero cambiate. E giusto per lasciarsi andare al sentimento e alla nostalgia, un Kyle MacLachlan fascinosamente incanutito e birichinamente scapigliato ha lanciato il suo happening a distanza di sicurezza: «Ho notato che tanti di voi stanno riguardando Twin Peaks e altri lo stanno scoprendo per la prima volta e allora perché non farlo insieme?». L’8 aprile 2020, incontriamoci tutti online, per vedere insieme un episodio di Twin Peaks.

I’ve been seeing some of you rewatching #TwinPeaks & I was thinking we watch an episode together for the 30th anniversary next week!

Let me know in the comments below which episode from season 1 or 2 you’d want to watch the most ⤵️ #TwinPeaksWatchParty pic.twitter.com/ZriI5sFfO1

— Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 2, 2020