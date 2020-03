Passione Italia: online l’archivio di foto e mappe del Touring Club

In questi giorni, vedere la mappa dell’Italia non può che suscitare sensazioni di sconforto ma non bisogna dimenticare la bellezza che ci circonda, anche se ormai la sentiamo distante. E così il Touring Club Italiano ha lanciato Passione Italia, una campagna per promuovere il territorio della nostra Penisola, viaggiando da casa. «Alla “mappa del contagio” Touring Club contrappone la “mappa della Bellezza”. Una sorta di mappa interattiva a cui collegarsi quotidianamente, per ispirarsi e per ricordare che in Italia c’è una bellezza che resiste da secoli ed è questa di cui bisogna parlare», ha dichiarato Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano.

Dal nord al sud, un viaggio virtuale tra paesaggi e itinerari, dalle città d’arte alle coste, dalla montagna ai borghi o lungo i cammini, tutti luoghi che, mai come adesso, hanno bisogno di andare oltre il racconto di cronaca. Chiave della narrazione di Passione Italia sono le Guide Verdi Touring, gli approfondimenti preparati dai giornalisti Touring Club, le fotografie dell’archivio storico e molti altri contenuti messi insieme dalla storica associazione fondata nel 1894, a Milano, col nome di Touring Club Ciclistico Italiano. Soci fondatori, infatti, erano 57 ciclisti, il cui intento principale era la diffusione della bicicletta che, in quegli anni, era vista come simbolo della modernità e mezzo di locomozione alla portata di tutti.

«La campagna ha l’obiettivo di restituire il domani del Paese ai propri cittadini, sicuri che questo compito ora spetti alla propria comunità e a chi si occupa di prendersi cura dell’Italia come bene comune da oltre 125 anni», ha proseguito Iseppi.

Fulcro di Passione Italia, il Digitouring, un grande archivio di fotografie, riviste storiche, carte e altri materiali di viaggio, che permette di scoprire non solo alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese ma anche tradizioni, costumi e usanze dimenticate. Particolarmente nutrito è l’archivio fotografico, che conta 350mila stampe, dal 1870 agli anni ’70 del Novecento. Ma ci sono anche tutte le pubblicazioni del Touring Club, come guide, libri illustrati e depliant, oltre a disegni e bozzetti di illustratori che prestarono la propria creatività per raccontare le meraviglie dell’Italia.

Per seguire tutte le iniziative legate alla campagna #iorestoacasa, invece, potete cliccare qui.