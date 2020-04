Quarantine Stories è il progetto gratuito di storytelling ideato da Paola Balbi e Davide Bardi, per affrontare il periodo di quarantena, attraverso la narrazione e l’ascolto di storie tradizionali, miti e racconti popolari. Il tutto è disponibile alla pagina YouTube “QUARANTINE STORIES – Fight fear with CULTURE“.

«Ora come non mai è importante l’azione degli artisti nella società. Abbiamo visto cancellare tutti i nostri eventi dal vivo, ma ciò nonostante abbiamo deciso di resistere e di continuare ad offrire la nostra arte e le nostre storie al nostro pubblico anche attraverso il web. Siamo in un momento epico e per questo penso che ascoltare e raccontare storie faccia bene all’anima, alla mente e al corpo», ha spiegato Paola Balbi, direttrice artistica del progetto. «Come lo era stato per Boccaccio nel 1300 durante la peste, anche oggi in questo particolare e difficile momento le storie possono essere il vero antidoto per sconfiggere la paura l’ansia e la tristezza», ha affermato Davide Bardi, sottolineando l’importanza del racconto, durante la quarantena.

Il canale YouTube viene aggiornato quotidianamente, per offrire storie che siano adatte per i bambini ma anche per un pubblico adulto. Racconti in inglese, francese e tedesco sono delle risorse utili anche per la didattica a distanza per l’apprendimento di lingue straniere. Si possono ascoltare racconti legati al territorio delle diverse regioni italiane e recitate in dialetto, ne sono un esempio quelli di Ciccio Schembari, ex-professore di matematica e, adesso, cantastorie a tempo pieno.

Ogni giorno le storyteller Paola Balbi e Germana De Ruvo grazie alle dirette Facebook presentando sempre storie nuove. Artisti da ogni parte del mondo stanno partecipando al progetto, inviando nuovi video e racconti per condividere con il pubblico una narrazione – e una voce – che davvero appartenga a questo tempo.

