Sissi e Palazzo Bentivoglio: un’opera inedita al giorno su Instagram

La mostra di Sissi “Vestimenti” a Bologna, a Palazzo Bentivoglio, a cura di Antonio Grulli, inaugurata lo scorso gennaio durante l’art week, continua (e si espande) sul profilo Instagram dello spazio espostivo, su cui l’arista posterà un’opera al giorno, fino al 19 aprile.



«Per reagire in maniera positiva e creativa alla sospensione delle attività culturali ed espositive nel nostro Paese, Palazzo Bentivoglio ha pensato di fare diventare temporaneamente il suo profilo Instagram (Palazzo Bentivoglio) uno spazio espositivo on line.

La mostra di Sissi a Palazzo Bentivoglio, attualmente chiusa nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sul contenimento della diffusione del Coronavirus, si tramuta in un diario giornaliero che l’artista realizzerà dalla sua abitazione per vestire il tempo che passa.

Ogni giorno, fino al 19 aprile, data in cui sarebbe dovuta terminare l’esposizione “Vestimenti”, verrà presentata un’opera inedita dell’artista», ha spiegato Palazzo Bentivoglio.

Qui l’intervista in cui Sissi ci aveva raccontato la mostra per il numero 107 di exibart e insieme a Jacopo Benassi ci aveva parlato di un progetto speciale.



La mostra “Vestimenti”

«“Vestimenti” raccoglie un’ampia selezione di sculture-abito dell’artista. Buona parte della produzione di Sissi negli anni si è infatti concentrata sulla realizzazione di abiti, talvolta indossabili, fatti dei più svariati materiali, che l’artista ha sempre inteso e presentato come vere e proprie sculture, anche all’interno di ampie installazioni o di performance, come nella sua prima fondamentale opera Daniela ha perso il treno (1999). Si tratta di un grande corpus di lavori in grado di coprire venti anni di carriera e di approfondire uno degli elementi cardine della sua poetica», si legge nel sito della sede espositiva.