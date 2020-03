Solidarietà Digitale: le copie delle riviste Condé Nast gratis per tre mesi

Il Coronavirus sembra non voler arrendersi e così non si fermano nemmeno le iniziative di solidarietà digitale che stanno ottenendo sempre più successo di pubblico e collaborazione da parte di numerose aziende nel campo della comunicazione e dell’editoria: a entrare in scena sono state anche le testate Condé Nast. Vanity Fair, Vogue, Wired, GQ, AD, La Cucina Italiana e Condé Nast Traveller possono essere scaricate gratuitamente per tre mesi da tutti gli italiani.

La procedura è molto semplice, basta accedere all’App store o a Google Play, scaricare l’app della rivista d’interesse, per esempio Vogue, cliccare su Free Pass, registrare il proprio account e inserire il codice VOGUE4YOU, cambiando il primo nome a seconda della testata scelta (WIRED4YOU per Wired, VF4YOU per Vanity Fair, LCI4YOU per La Cucina Italiana, GQ4YOU per GQ, AD4YOU per AD, TRAVELLER4YOU per Traveller). I codici saranno attivi fino al 13 giugno 2020.

L’iniziativa messa in atto da Fedele Usai, Amministratore Delegato delle testate di Condé Nast, si accoda ai numerosi servizi già offerti gratuitamente dai colossi della comunicazione come Tim, Vodafone, Wind Tre, Gruppo Mondadori e tanti altri, di cui scrivevamo qui. Lo scopo rimane il medesimo, restare vicino agli utenti, in un momento tanto delicato per il nostro Paese, non privandoli dell’opportunità di svagarsi, arricchirsi culturalmente e restare costantemente aggiornati sui temi d’interesse. Ancora una volta il messaggio che viene lanciato ai cittadini è quello di rimanere a casa, per sventare il rischio di una maggiore diffusione del virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

«È importante che ognuno di noi faccia la sua parte» soprattutto in un momento come questo «in cui la priorità è la salute nazionale», Questo è il monito scandito da Fedele Usai che tutti i cittadini dovrebbero tenere a mente: #iorestoacasa ma bisogna collaborare per vincere.

Per seguire tutte le iniziative legate alla campagna #iorestoacasa potete cliccare qui.