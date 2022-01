A Roma un grande evento dedicato agli NFT

NFT? Facciamo chiarezza. Sabato 15 gennaio, le sale di Palazzo Merulana, a Roma, si apriranno alla GLOBAL NFT EXHIBITION, una manifestazione organizzata da Global Art Exhibition in collaborazione con CulturaItalia. L’obiettivo è chiaro: creare un ponte tra il metaverso e il mondo in real life tramite un unico evento che avvicini il pubblico alla tanto chiacchierata Crypto Art. Il mezzo: una mostra, una serie di workshop e di incontri con artisti italiani e internazionali. E qualche nozione legale e sulla cybersecurity legati all’universo dei Non-Fungible Token, che di questi tempi non guasta.

«Questo fenomeno è esploso letteralmente durante il periodo di lockdown», spiega Stefano Favaretto, uno degli organizzatori, artista e cofondatore insieme ad Escargot del Global Art Exhibition sulla piattaforma Clubhouse. E aggiunge: «Grazie a questo club diamo visibilità agli artisti che cercano un nuovo volto e una nuova identità del mondo dell’arte, creando idee e connessioni. Siamo già riusciti a portarne più di 50 nel mondo fisico presso la Start Art Gallery | K11 MUSEA di Hong Kong. Adesso continuiamo questo cammino in Italia in modo da riuscire a far crescere la comunità NFT italiana».

Tra gli artisti presenti a Palazzo Merulana, nomi come Stefano Favaretto (Italia), Nuvola Project (Italia), Noosh (Italia Iran), Mirko Viglino (Italia), The Foodmaster (Italia), Leo Crane (Inghilterra), Yellosesame (USA), Crystal Petit (Francia), Simonartonline (Italia), IZY (Italia), Grida Francia (Corea del Sud), Alen Clo (Italia). La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail nftexhibitionrome@gmail.com. Per il programma completo, potete dare un’occhiata a questo link.