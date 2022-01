Bonhams, va all’asta una piroga di 4000 anni

La storia è questa: anni ’70, Irlanda, il reverendo Con Auld guida attraverso una contea rurale e si imbatte per caso in un falò. Si ferma, scopre che la legna da ardere proviene da alcune canoe emerse durante lavori di costruzione, ne salva una acquistandola, se ne va. Ci aveva visto lungo, il reverendo Auld: quell’oggetto senza apparente valore è in realtà una piroga del Neolitico, una di quelle imbarcazioni primitive scavate nei tronchi con asce in pietra. E ora andrà all’asta da Bonhams, il prossimo 26 gennaio, tra i lotti eccentrici della Jim Lennon Collection. La stima è di 2.000-3.000 sterline.

«La meravigliosa collezione di Jim Lennon è un mix eclettico di oggetti affascinanti che hanno catturato la sua attenzione negli ultimi 40 anni», spiega Gordon McFarlan, responsabile della vendita. «L’asta sta già suscitando grande interesse e so che piacerà ai collezionisti di tutto il mondo che apprezzano l’unicità e la qualità».

Ancora qualche esempio dei manufatti singolari che sfileranno sotto il martello di Bonhams, la prossima settimana. C’è un raro posnet inglese – un piccolo vaso con un manico e tre gambe – del XIII/XIV secolo, stimato 3.000-5.000 sterline. C’è un massiccio vaso cinese da 1.000-1.500 sterline, risalente alla dinastia Qing (1644-1912). Ma anche incensieri finemente decorati, preziosi servizi in porcellana bianca e blu, curiosi cloisonné a mo’ di cavalli, di renne, di quaglie. Insomma, ce n’è per tutti i gusti nella collezione di Jim Lennon. Occhi puntati sulla piroga.