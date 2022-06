Fair Warning! Il giro del mondo delle aste

– Prima tappa, Londra, occhi puntati su un dipinto di Ernst Ludwig Kirchner del 1907. Una tela dai colori accesi, vibranti, a tratti violenti – in pieno stile Die Brücke – che non passava all’incanto dal lontano 1981. Non solo. Si tratta del primo self-portrait in assoluto del pittore tedesco, probabilmente ispirato al celebre Autoritratto con pipa e cappello di paglia di Van Gogh. La stima? Tra £ 8 e 12 milioni. Appuntamento da Sotheby’s il 29 giugno, tutti i dettagli qui.

– Torna il format a staffetta, quello che infiammava il mercato dell’arte già in piena pandemia. Christie’s London to Paris, pit-stop d’obbligo tra gli sfavilli della Ville Lumière. Tra i pezzi forti dell’incanto: prima il top lot, una Cosmogonie sans titre di Yves Klein del 1960 (stima: € 2,5 milioni – 3,5 milioni); di certo Pierre Soulages – che la scorsa settimana ha fatto scintille ad Art Basel, nello stand di LGDR – con due opere che potrebbero raggiungere, rispettivamente, € 2 milioni e € 800.000; e c’è una doppia tela fronte/retro di Simon Hantaï da € 350.000–€ 550.000, perfettamente in linea con la bella retrospettiva in corso alla Fondation Louis Vuitton.

– Si vola oltreoceano con Sotheby’s New York. La maison di Drahi annuncia la vendita di un First Folio di Shakespeare, un esemplare risalente al lontano 1623. «L’apparizione di un First Folio sul mercato», dichiara Richard Austin, Sotheby’s Global Head of Books and Manuscripts, «è sempre un evento importante, sono così poche le copie rimaste in mani private». E ancora: «Questo volume è particolarmente speciale per le tracce dei precedenti proprietari tra le sue pagine, ci ricorda che questo è anche un pezzo di storia umana». Stima: $ 1,5 – $ 2,5 milioni. Esito finale: 7 luglio 2022.

– La medaglia è stata assegnata. A Dallas, da Heritage Auctions, il Premio Nobel per la pace Dmitry Muratov ha ottenuto $ 103,5 milioni dalla vendita del suo prestigioso premio. «Siamo completamente sbalorditi dal risultato finale», afferma Joshua Benesh, Chief Strategy Officer di Heritage Auctions, che ha visto partire le offerte dal vivo, martedì sera, da “soli” $ 787,500. L’obiettivo: sostenere economicamente i bambini ucraini colpiti dalla guerra. Altri dettagli qui.

– Si cambia categoria: un nuovo record d’asta è stato stabilito da Bonhams, a Hong Kong. Lo scorso 22 giugno Model A, il primo orologio misterioso di Cartier è stato venduto dopo una bidding battle di oltre 50 rilanci per HK $ 6,9 milioni – vale a dire oltre quattro volte la stima iniziale. La particolarità? Le sue lancette ruotano senza alcun indizio di parti meccaniche, fluttuanti, secondo uno stratagemma sperimentato già in piena Belle Époque. Un «miracolo del cronometraggio», come lo definiva, allora, La Gazette du Bon Ton.

– Hong Kong, ultima sosta. Tra martedì e mercoledì, le vendite 20th Century & Contemporary Art & Design di Phillips hanno totalizzato HK $ 357 milioni (US $ 45 milioni), con il 91% del venduto per lotto e il 90% per valore. Top lot della vendita: un George Condo da HK$ 36,5 milioni (US $4,7 milioni), seguito da un’iconica Pink Wave di Matthew Wong da HK$ 22,6 milioni (US $2,8 milioni). Fuochi d’artificio, tra gli altri, per i giovani artisti, con ben 11 nuovi record che includono Trey Abdella, Ben Sledsens, Miwa Komatsu, Moe Nakamura e Lucy Bull. È il successo della vernice fresca, nel pieno stile della maison.