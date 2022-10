Il Ponte Casa d’Aste: una settimana tra arredi, dipinti antichi e fashion vintage

Oltre novecento lotti per rievocare, senza limiti, quattro secoli di gusto italiano. Quattro giornate d’incanto (11, 12, 13 e 14 ottobre) tutte dedicate ad Arredi e dipinti antichi, con incursioni di sculture, porcellane, maioliche, argenti, preziose manifatture. Gong di inizio per Il Ponte Casa d’Aste, che inaugura oggi una settimana di intensa battitura. Ed è contemporanea la vendita di Fashion Vintage (14 ottobre), una sfilata di abiti e accessori provenienti dal guardaroba di una nobildonna piemontese. Vi presentiamo qui 5 top lot della selezione – dagli intarsi di una straordinaria collezione di Modena, fino agli abiti eccentrici, mai banali dei più celebri couturier internazionali. In attesa, ovviamente, del loro esito finale.

Arredi, dipinti antichi, fashion vintage

– Primo lotto eccezionale, un secrétaire di Giuseppe Maggiolini, riccamente intarsiato in noce e abete – l’origine è una prestigiosa collezione modenese (lotto 423, stima € 52.000 – 54.000). Parola a Giuseppe Beretti, restauratore e storico delle arti decorative: «Come restauratore», afferma, «non ho mai amato le vecchie patine. Brutte verniciature e sporcizia quasi sempre stese ad arte per conferire un po’ di fascino a mobili poco affascinanti. Ciò non è però sempre vero, come nel caso di questo inedito secrétaire di Giuseppe Maggiolini». E spiega: «La vecchia vernice non scalfita dall’usura, i delicati depositi di polvere che il tempo vi ha lasciato, hanno protetto la profilatura, ossia quella fitta trama grafica incisa a bulino sulla superficie delle tessere lignee, che conferisce una particolare qualità pittorica alle tarsie». Ancora: «Che l’attuale vernice sia proprio quella stesa nel laboratorio di Parabiago, è difficile da dimostrare, delicatamente ambrata e ancora luminosa, ha reso possibile la conservazione di una profilatura intonsa. Fatto davvero raro, perché questa qualità nella gran parte dei mobili giunti sino a noi si è persa a causa di maldestri restauri».

– C’è un importante orologio da tavolo al lotto 420, con tanto di automa a mo’ di leone alato ad opera del seicentesco Johann Ott Halleiker. Un automa, sì: gli occhi scorrono a destra e sinistra, mentre sia la bocca che la lingua (ora non più presente) si muovono scandite dalle suonerie. Parla chiaro la frase incisa sotto la zampa destra: «PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS». Parole tradizionalmente associate all’Evangelista Marco, poi divenute il motto della Serenissima: senza ombra di dubbio, l’orologio è stato creato per il mercato di questa città. Stima: € 6.000-7.000

– Lotto 424, occhi puntati su un Ritratto virile ad opera di un Maestro del nord Europa del XVI secolo (stima € 18.000 – 20.000). E – inevitabile – sul suo scudo prezioso: «Le famiglie rappresentate», si legge sul catalogo, «sembrano appartenere a due nobili casate inglesi», più precisamente alla famiglia Dyve e agi Strickland. «Considerando l’epoca del dipinto riportata dal pittore (1570) insieme l’età dell’effigiato (aetatis suae 32), il personaggio ritratto potrebbe essere Lewis Dyve di Bedfordshire (morto nel 1592) sposato con Mary Strickland (figlia di Sir Walter Strickland) e nonno del più celebre Lewis Dyve (1599 – 1669) noto membro del parlamento inglese».

– Sosta al lotto 278, si tratta di una Madonna con Bambino realizzata nel 1763. I cherubini paffuti, i panneggi eleganti, i gesti materni, gli sguardi volti altrove. «L’inedito dipinto», riporta la scheda di catalogo, «testimonia lo stile pittorico di un giovane Gaetano Gandolfi, a tre anni dal soggiorno veneziano. L’opera misura il graduale processo di rinnovamento a seguito della esperienza formativa nella Serenissima di un’artista che “si impegna a innestare sul fondamento della sua cultura bolognese, attento alle novità della pittura romana, le suggestioni dell’arte veneta”»

– Lotto 1018. Ultima grande protagonista della nostra rassegna, la giacca/mini abito interamente ricamata con perline e medagliette, presentata nel corso della sfilata Haute Couture dell’89. La firma: Gianfranco Ferrè. La stima: € 2.400 – 2.600.