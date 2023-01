New York, l’abito di Lady Diana venduto per oltre $ 600.000

Prosegue, ancora e ancora, l’inarrestabile Lady Diana mania. Nemmeno due settimane fa, scoprivamo Kim Kardashian ad aggiudicarsi la sua Croce Attallah (qui), quel ciondolo tanto amato dalla principessa che lo prese in prestito in svariate occasioni. Cifra finale, da Sotheby’s: £ 163.800. Nel 2022 un abito indossato da Diana durante un viaggio in Bahrain nel 1986 ha trovato un nuovo proprietario per quasi $ 200.000, dopo essere stato scoperto in un negozio di seconda mano inglese. Prima ancora era stata la sua Ford nera guidata tra il 1985 e il 1988 ad animare i rilanci dei collezionisti, Silverstone Auctions l’aveva venduta per la cifra trionfale di £ 730.000 (qui). Adesso un altro prezzo monstre, stavolta per un abito da ballo firmato Victor Edelstein – senza spalline, in velluto, color melanzana, la gonna a forma di tulipano, senz’altro principesco. Da Sotheby’s, a New York, il suo prezzo è volato dritto a quota $ 604.800, a partire da una stima di $ 80.000-120.000.

Lo confermano gli stilisti, da una parte all’altra del globo. «Tutti volevano assomigliare alla principessa Diana», ricorda Elizabeth Emanuel, che ha disegnato a più riprese abiti per la principessa del Galles. «Indossava un paio di collant con un fiocco sul retro e all’improvviso era ovunque, tutti li volevano». Non solo. Nella primavera del 2018, Virgil Abloh ha basato la sua collezione per Off-White sul guardaroba della principessa Diana, definendola in un’intervista con British Vogue come «una persona forte che, nonostante la sua posizione, aveva il suo gusto personale e si vedeva attraverso i vestiti».

Ed eccola l’ultima traccia tangibile del suo stile senza tempo, il suo abito violaceo sempre oltre le mode. Transita all’incanto con un bello strascico di zeri, polverizzando tutte le valutazioni iniziali nel corso della vendita cross-category The One, insieme ad altri cimeli eccezionali come la maglia vincente di LeBron James e un rarissimo cammeo in smeraldo colombiano, reliquia dell’era dei Conquistadores (ve ne parlavamo qui). Il vestito era passato all’asta già nel 1997, in realtà ($ 347.000), come parte di una charity in cui Diana ha venduto 79 abiti per raccogliere più di $ 3 milioni. Ora un nuovo capitolo della sua storia, il prezzo è quasi raddoppiato rispetto ad allora.

