‘Redefining Space’: Cortesi Gallery, a Lugano, apre agli NFT

Ne abbiamo parlato con Lorenzo Cortesi, Direttore di galleria

Da dove nascono le scelte di avere come co-curatori della mostra gli artisti e di presentare sculture assieme agli NFT?

«La community NFT è mossa principalmente dagli artisti e in questo caso c’è stato fin da subito un ottimo dialogo su come presentare la mostra. Tutti e tre gli artisti condividono l’idea di spazio e di trasformazione dal digitale al fisico. È venuto naturale dunque decidere di curare noi stessi la mostra. Personalmente mi sono occupato dell’allestimento, concentrandomi sul dare importanza a ogni opera, in modo da far dialogare al meglio le diverse forme artistiche. Creare un’esposizione in cui arte fisica e digitale fossero in costante connessione. Un incontro, non un confronto».