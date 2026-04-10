Primavera d’arte a New York: dieci mostre da non perdere questo weekend

New York continua a stupire con mostre fotografiche, pittoriche e progetti partecipativi che catturano l’energia primaverile della città e uniscono gallerie iconiche, caffè espositivi, spazi pubblici e nuova architettura. Eccone dieci imperdibili in questo aprile 2026, tutti attualmente in corso o con appuntamenti imminenti, perfetti per fotografi, collezionisti e appassionati d’arte.

Howard Greenberg Gallery – Sabiha Çimen and Mary Ellen Mark: The Girls

2 aprile – 9 maggio 2026

Alla Howard Greenberg Gallery, la mostra celebra l’universale età di passaggio con ritratti iconici di Mary Ellen Mark (Streetwise, Ward 81, Prom) in dialogo con le immagini pastello di Sabiha Çimen dal progetto Hafiz sulle scuole coraniche femminili turche. Prima personale USA per l’artista di Magnum Photos.

Harkawik – Internal Weather di Eli Hill

27 marzo – 25 aprile 2026

Harkawik presenta Internal Weather, terza personale di Eli Hill: dipinti radicati in autoritratti e paesaggi instabili — piste da corsa deformate (Competition, Heat Days), bagni pulsanti di calore, figure intime che negoziano mascolinità come performance condivisa.

Fridman Gallery (The Bowery) – Arleene Correa Valencia

20 marzo – 2 maggio 2026

In CÓDICE – – SOBREVIVIENDO A LA PERSECUCIÓN / CODEX – – SURVIVING THE PERSECUTION, alla Fridman Gallery, l’artista Arleene Correa Valencia, attiva nella Bay Area, continua ed estende la sua esplorazione della storia familiare e delle narrazioni dei migranti messicani attraverso dipinti e tessuti multimediali. Realizzata in stretta collaborazione con familiari e membri della comunità, la serie propone una protesta quanto mai attuale in un momento in cui l’immigrazione è al centro della politica americana, ricordandoci come l’arte e la gioia possano costituire forme significative di resistenza.

PARK at KIMS – Long Story Short di David Zheng

2 – 23 aprile 2026

Il caffè PARK at KIMS, nuovo luogo di ritrovo attivissimo nel cuore di SoHo presenta Long Story Short di David Zheng, mostra che trasforma lo spazio quotidiano in galleria per videoarte e storytelling contemporaneo.

Leica Store Soho – Phil Pelman, Light Studies

2 aprile – 17 maggio 2026

Phil Pelman espone Light Studies al Leica Store Soho: scatti bianco/nero e cromie delicate che catturano la luce newyorkese con la precisione cinematografica della vita quotidiana urbana.

Women Street Photographers Festival – El Barrio’s Artspace PS109

10–12 aprile 2026

Women Street Photographers presenta il WSP Festival 2026 (10-12 aprile) a El Barrio’s Artspace PS109 (215 East 99th Street), con opening gratuito dell’annuale mostra collettiva il 10 aprile dalle 18 alle 21, talk con Gulnara Samoilova, panel Leica, photowalk e networking su tre giorni sponsorizzati da Leica Camera USA.

Pursuit of Portraits – Central Park

Domenica 12 aprile, 14:00–17:00

Fondato da Saunak Shah, il collettivo Pursuit of Portraits incontra il pubblico domenica 12 aprile, dalle 14 alle 17, a Cherry Hill (vicino alla fontana), Central Park West, per Faces of Central Park: sessioni partecipative affollatissime e molto amate dove fotografi e modelli co-creano ritratti celebrando la diversità cittadina.

The Hole (Bowery) – Gentle Oddities di Nick Dahlen

13 marzo – 25 aprile 2026

The Hole sulla Bowery presenta Gentle Oddities di Nick Dahlen, dipinti che mescolano stranezze delicate con pennellate materiche e composizioni provocatorie, catturando l’energia urbana in linea con la programmazione irriverente della galleria.

Ninth Street Espresso – The Blue Bridge di Francesca Magnani e Potato Portraits di Peter Arkle

Magnani fino al 10 aprile (finissage 10 aprile, 17:00–19:00); Arkle 11 aprile – 8 maggio (vernissage 16 aprile, 19–21)

Ninth Street Espresso ospita The Blue Bridge di Francesca Magnani: 10 ritratti del collettivo boliviano di skater ImillaSkate sotto il Manhattan Bridge di cui già parlammo qui. Finissage 10 aprile, dalle 17 alle 19. Segue Potato Portraits dell’illustratore scozzese Peter Arkle, con vernissage 16 aprile, dalle 19 alle 21.

New Museum – Nuova ala con Memories of the Future

Dal 21 marzo 2026

Il New Museum ha inaugurato il 21 marzo la sua nuova ala ampliata sul Lower East Side, che ospita Memories of the Future: mostra inaugurale con installazioni immersive e opere che intrecciano passato, presente e visioni futuristiche, ridefinendo l’esperienza dell’arte contemporanea in uno spazio architettonico rivoluzionario.