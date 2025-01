Arte alle Maldive: il Joali resort ospita le opere di Sophie Kitching

Arte, sostenibilità e lusso si incontrano alle Maldive, con la nuova collaborazione tra Maison Ruinart, prestigiosa Maison de Champagne, e il JOALI Maldives, resort situato nell’atollo Raa, che ospiterà una serie di opere di Sophie Kitching. L’artista multidisciplinare anglo-francese è stata chiamata a reinterpretare l’innovativo packaging di Ruinart, dando vita a un progetto che richiama la bellezza degli ecosistemi maldiviani.

Fondata nel 1729, Maison Ruinart vanta un lungo dialogo con l’arte, iniziato con il celebre manifesto pubblicitario creato da Alfons Mucha nel 1896. Oggi, questa tradizione si rinnova attraverso collaborazioni con artisti contemporanei che reinterpretano i valori della Maison. JOALI Maldives, inaugurato nel 2018, ha ridefinito il concetto di ospitalità di alto profilo, con installazioni immersive e opere d’arte allestite nei suoi spazi interni ed esterni.

Protagonista di questo incontro è Sophie Kitching, artista formatasi all’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs di Parigi e alla School of Visual Arts di New York. La sua pratica, radicata nell’utilizzo di materiali naturali come olio, acquerelli e foglia d’oro, si distingue per un forte legame con gli elementi naturali. Per questo progetto, Kitching ha reinterpretato l’innovativo packaging “second skin” di Ruinart, un coffret realizzato al 100% in fibre di legno naturale e completamente riciclabile.

Ispirandosi alla flora e alla fauna delle Maldive, l’artista ha decorato il packaging con eleganti motivi che raffigurano aironi grigi, coralli vivaci e pesci tropicali, arricchiti da dettagli in foglia di rame-zinco e colori brillanti. Come parte di questa collaborazione, un’opera della serie Invisible Green Art XXX di Sophie Kitching sarà esposta presso JOALI Maldives fino al giugno 2025. Realizzata con una tonalità unica di verde, inventata nell’epoca georgiana in Inghilterra, l’opera proviene dalla collezione di Maison Ruinart a Reims.

«Per Maison Ruinart la salvaguardia della natura è al centro dei nostri valori; sosteniamo artisti che creano un dialogo tra uomo e natura attraverso la loro creatività e artigianalità», ha dichiarato Fabien Vallérian, International Director of Arts & Culture di Ruinart. «Dal 2022 collaboriamo con Sophie Kitching in diversi progetti artistici e crediamo che questa iniziativa con JOALI Maldives rappresenti un’opportunità straordinaria per esplorare e celebrare gli ecosistemi e la bellezza delle Maldive».