Arte, sostenibilità e aziende: un convegno tra Milano e Torino

Bellezza sostenibile: l’arte contemporanea per un futuro migliore per le aziende e il pianeta. Questo il titolo del convegno che, dopo Venezia, approderà giovedì, 11 luglio, nelle altre due aree simboliche per la creatività contemporanea in Italia: Milano e Torino. L’incontro è dedicato, in particolare, a imprenditori e manager ed è incentrato sulle strategie migliori, più convenienti e attrattive per coniugare bellezza, compliance ESG e sostenibilità, in modo utile per le imprese di ogni settore.

«La bellezza come veicolo di prosperità per le aziende italiane: agevolazioni fiscali, rafforzamento degli asset, investimenti per la crescita, attrattività dei talenti», spiegano gli organizzatori. «Gli imprenditori potranno capire in modo pratico e intelligente come aumentare molti adempimenti ai temi ESG – Environmental, Social and Governance e della sostenibilità in generale, con azioni concrete, che non disperdono capitale e che migliorano la Bellezza a tutto tondo, coinvolgendo i portatori di interesse. Un ventaglio di idee innovative e di stimoli che, attingendo a budget preesistenti o modulando l’investimento in base alle possibilità concrete dell’azienda, assieme alla guida di esperti Ethical Art Advisor, amplierà il modo di pensare l’impresa e il futuro».

Nella giornata dell’11 luglio, si svolgeranno dunque due convegni, uno al mattino e uno al pomeriggio. Si parte alle 11, a Cascina Merlata Spazio Vivo, in via Pier Paolo Pasolini, Milano, in collaborazione con Uptown Milano. Al pomeriggio, dalle 17 alle 19:30, ci si sposterà a ICO Academy, negli spazi delle ex Officine Olivetti a Ivrea, provincia di Torino.

Dopo una breve introduzione ai temi ESG, Paolo Mozzo parlerà di temi nodali nel rapporto tra arte, aziende e sostenibilità, dalle collezioni aziendali basate sui valori dell’impresa ai vantaggi fiscali e capitalizzazione in asset, fino agli adempimenti previsti dall’Agenda ONU 2030. Al termine del convegno pomeridiano, una passeggiata tra le architetture olivettiane in compagnia dei racconti di Marco Peroni.

Sarà possibile partecipare anche da remoto in collegamento, previa registrazione ai link specifici scegliendo la data, il luogo e l’orario. Una volta effettuata la registrazione, si può scrivere a paolo.mozzo@ebland.it per indicare la scelta di partecipare da remoto. Il giorno precedente si riceverà un link per connettersi al convegno scelto.