Il Tappeto Verde di Yuri Ancarani per Artissima Junior e Juventus

Un campo da gioco è anche uno spazio in cui i sogni sembrano poter essere un po’ più vicini e reali, soprattutto quando si tratta di “quel” campo da gioco dove rotola un pallone: Il Tappeto Verde. Questo il titolo del cortometraggio realizzato dall’artista e regista Yuri Ancarani per Artissima Junior, l’iniziativa promossa da Artissima e Juventus, dedicata ai bambini tra i 6 e gli 11 anni. Avviato nel 2018, il progetto che vede la collaborazione della fiera di Torino e della società di calcio è stato pensato per coinvolgere i giovani visitatori della kermesse in una riflessione sui valori del processo di crescita nella collettività, attraverso l’arte contemporanea. Nelle scorse edizioni, sono stati invitati artisti come Eugenio Tibaldi, Giovanni Ozzola, Diego Perrone Valentina Ornaghi e Claudio Prestinari e Alek O, che spesso hanno realizzato opere coinvolgendo direttamente i più piccoli.

Il tappeto verde, spazio dei sogni a occhi aperti

In occasione della 31ma edizione di Artissima, in programma all’Oval di Torino dall’1 al 3 novembre 2024, Artissima Junior proporrà dunque una nuova produzione video di Yuri Ancarani, dedicata ai sogni dell’infanzia, in risposta al tema dell’edizione di quest’anno della fiera, The Era of Daydreaming. Oggetto di una crescente rivalutazione da parte di neuroscienziati, filosofi e artisti, il daydreaming è un’esperienza quotidiana a tutti nota: la capacità della mente di autogenerare dialogo interiore e di elaborare la propria storia di vita attraverso le forme di un pensiero visivo in continua evoluzione. Un processo condiviso ma ancora molto misterioso, che è alla base anche della creatività artistica.

«Il titolo dell’opera IL TAPPETO VERDE si ricollega all’immagine del tappeto magico delle fiabe ed evoca il campo da gioco del calcio come un perimetro di possibilità, dove si intrecciano speranze e desideri in un caleidoscopio di emozioni e aspettative», spiegano gli organizzatori. Il cortometraggio, che vede come protagonista l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, è ambientato all’ Allianz Stadium e riflette sull’innata capacità dei bambini di sognare in grande e sulla responsabilità degli adulti di difendere, rispettare e sostenere questi sogni. L’artista, nato a Ravenna nel 1972, aveva già esplorato visivamente la dimensione dello stadio in San Siro, una opera video del 2014, nella quale emergeva l’essenza rituale e collettiva ma anche straniante dello spettacolo calcistico e di tuto ciò che vi è connesso.

Il tour di presentazione

IL TAPPETO VERDE sarà presentato in un tour in tre tappe, che ha preso avvio al Giffoni Film Festival nel mese di luglio, alla presenza dell’artista e del direttore di Artissima Luigi Fassi, nell’ambito di un programma di attività pensato appositamente per il giovane pubblico della rassegna campana, che include workshop e tante opportunità di interazione. Al Giffoni Village i bambini hanno infatti potuto mettersi in gioco in un laboratorio speciale Artissima Junior x JAY intitolato Sognare ad occhi aperti.

Prossimo appuntamento alla 81ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, il prossimo 4 settembre 2024, con una proiezione che si inserisce in una giornata di attività organizzate da Juventus presso La Villa – powered by Giffoni Hub. Il cortometraggio arriverà poi a Torino, in occasione di Artissima 2024.