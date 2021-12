Le dieci installazioni del 2021

Dal 18 settembre al 3 ottobre 2021, a Parigi, il monumento simbolo di Parigi è stato avvolto da 25 mila metri quadrati di tessuto argentato. Un sogno che Christo e Jeanne-Claude avevano immaginato dal 1962.

“La Ferita” dell’artista francese realizzata sulla facciata di Palazzo Strozzi. Un enorme squarcio che rivelava la bellezza racchiusa all’interno del museo.

Life l’installazione di Olafur Eliasson che con un fiume verde, con tanto di ninfee e felci, ha invaso gli spazi della Fondazione Beyeler di Basilea.

Be Water, è l’installazione pensata da TOILETPAPER by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, realizzata in collaborazione con DESIGUAL, il Comune di Milano e MILANOSPORT, per la piscina comunale Cozzi. L’installazione è stata inaugurata in occasione della Milano Design Week.

Fino al 9 gennaio 2022 al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna ospita Sacral, l’installazione di Edoardo Tresoldi. L’opera, è stata inaugurata in anteprima in occasione della mostra dantesca “Un’Epopea POP” in programma dal 25 settembre, la terza del progetto espositivo “Dante. Gli occhi e la mente”, che celebra i 700 anni dalla morte di Dante.

L’iniziativa di arte pubblica su poster più nota d’Italia, che trova spazio per le vie di Bologna. Dopo le collaborazioni nel 2020 con il Campo Innocente e il fotoreporter Michele Lapini, quest’anno il collettivo ha coinvolto il designer Marco Petrucci aka Testimanifesti per il progetto “Nella notte ci guidano le stelle” per celebrare la Liberazione dalla dittatura fascista e “Her name is revolution” con Rebecca Momoli, invitandola ad affrontare il tema della maternità contemporanea a partire dai corpi, dai desideri e dai conflitti.

Si intitola Like Beauty in Flames l’installazione di Jenny Holzer che a maggio di quest’anno è apparsa sulla facciata del Guggenheim di Bilbao, entrando a far parte della sua collezione permanente.

Presentata negli spazi di BASE Milano ad ottobre, “Falling dreams” è l’installazione immersiva di NONE Collective che ci porta in un paesaggio rarefatto di luce e acqua.

L’Hudson Valley risplende con le 129 scaglie di Fallen Sky, l’opera site specific permanente di Sarah Sze, installata allo Storm King Arts Center.

10 x 12,4 x 7,6 metri, Remember your dreams è l’installazione gonfiabile di Cyril Lancelin che dal 15 al 24 ottobre, a Parigi, ha dato il via al progetto The Art of Dreams di Porsche. Prossima tappa Milano, a primavera del 2022.