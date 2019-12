Da Notre Dame al tuffo di Valeriona, le notizie più sensazionali del 2019

Quest’anno Maurizio Cattelan ha fatto tanto parlare di sé, tra banane attaccate con lo scotch e dorati wc rubati. Niente male, per un artista che si è ritirato, no? Ma nel 2019 non abbiamo parlato solo di lui. Qui abbiamo raccolto tutte le notizie più sensazionali del 2019: un maxi ripasso degli avvenimenti che difficilmente dimenticheremo.

Tra le altre notizie sensazionali del 2019, vi ricordiamo anche che: i Musei Vaticani hanno creato il loro profilo Instagram; Valeria Marini si è tuffata nella Barcaccia di Bernini a Roma; Brad Pitt ha fatto visita alla Fondazione Cini di Venezia; Lucio Battisti è finalmente approdato su Spotify. E poi lui: il terribile restauro della statua di San Giorgio.

Se anche nel 2020 volete rimanere al passo con i tempi e non perdere una virgola di tutto ciò che accade nel mondo dell’arte, non dovrete far altro che continuare a seguirci e abbonarvi a exibart.onpaper.