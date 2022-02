TEFAF New York torna a maggio 2022, con 91 gallerie in presenza

Finalmente TEFAF New York si farà: sospesa per il vorticoso succedersi degli eventi pandemici già dal 2020, la fiera d’arte moderna e contemporanea, gioielleria, antichità e design torna in presenza nella grande mela e lo fa in grande stile. Appuntamento con TEFAF New York Spring, dunque, dal 6 al 10 maggio 2022, a Park Avenue Armory, con un’anteprima VIP solo su invito il 5 maggio. E oltre agli spazi curati all’interno delle sale dell’Armory dedicate alle ricostruzioni storiche, si aggiungono agli oltre 5mila metri quadrati della Wade Thompson Drill Hall. Nutrita la lista degli espositori del 2022, 91 in totale, tra 78 gallerie già presenti nelle edizioni passate e 13 nuove entrate, a rappresentare 14 nazioni per offrire «Un collage straordinario della creatività e della bellezza diffuse nel mondo», spiegano dall’organizzazione.

A proposito di giro del mondo, più o meno nello stesso periodo, dal 27 al 29 maggio, con anteprima 25 e 26, si terrà Art Basel Hong Kong. Tornando a New York, Frize, altra fiera capitale, si svolgerà dal 18 al 22 maggio, mentre per quanto riguarda la situazione italiana, sempre nello stesso mese, dal 13 al 15, si terrà Arte Fiera. Insomma, un mese veramente denso.

«Siamo entusiasti di riaprire le nostre porte di New York, accogliendo i visitatori in un’esperienza artistica profonda e immersiva», ha dichiarato Charlotte van Leerdam, Managing Director di TEFAF. «Grazie a espositori di altissimo profilo e opere di livello museale, questa edizione della Fiera confermerà l’impegno con cui TEFAF promuove qualità e prestigio senza eguali nel panorama dell’arte».

«Siamo lieti di supportare la comunità newyorchese dell’arte sponsorizzando, a maggio, il ritorno a Park Avenue Armory di TEFAF, uno degli eventi d’arte più importanti del mondo», ha dichiarato Katy Knox, presidente di Bank of America Private Bank, sponsor principale di TEFAF New York, la cui prima edizione si tenne nel 2016 e fu salutata da un ottimo riscontro. Così come le successive, fino all’ultima, tenuta nel 2019, quando le gallerie furono 94, prima della pandemia, che provocò una serie vertiginosa di spostamenti di date, fino a causare il definitivo annullamento. D’altra parte, la città che non dorme mai non è rimasta con le mani in mano e già a settembre 2020 TEFAF New York proponeva la sua piattaforma online, con ben 280 espositori ma con un controllo rigidissimo delle opere. In quella occasione, boom di gallerie italiane, una ventina, le tra le quali Riccardo Bacarelli, Bottegantica, Galleria Continua, Massimo De Carlo, Giacometti Old Master Paintings, Tornabuoni Arte.

E per TEFAF New York 2022? Decisamente sfoltita ma sicuramente agguerrita la pattuglia italiana, con cinque gallerie che proporranno le proprie ricerche: Cardi, Tornabuoni e De Carlo, con Galleria Continua e Maggiore GAM alla loro prima volta. In effetti, ci sarebbero anche altre “italiane”, come Sprovieri e Mazzoleni, che però hanno sede a Londra. E il parterre internazionale è di altissimo profilo: Almine Rech, Blum & Poe, David Zwirner, Gagosian, Chantal Crousel, Gladstone, kamel mennour, Lehmann Maupin, Lisson Gallery, Perrotin, Thaddaeus Ropac, solo per citarne alcune.