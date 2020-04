I documentari di Netflix, gratis su Youtube: ecco quali non perdere

In un periodo difficile e senza precedenti, Netflix decide di condividere con milioni di utenti alcuni dei suoi documentari più importanti, rendendoli disponibili gratis Youtube. Sarà quindi visibile senza alcun costo la gran parte della programmazione educativa di alta qualità, già presente nell’ampio catalogo del colosso dello streaming.

Cosa sta succedendo nel mondo?

Molti di noi, tenuti al chiuso dalla pandemia di COVID-19, per diverse settimane, sono stati travolti da un nuovo senso di meraviglia per il mondo. Restare chiusi a casa può essere molto difficile e, se anche si ha la fortuna di trovarsi in quarantena con tutte le situazioni più favorevoli, la clausura forzata ci mette a dura prova.

Eppure ci siamo ben accorti che il mondo fuori dalle nostre case non ha mai smesso di muoversi, cosa sta succedendo in esso? In tutto questo mondo, che da sempre ci sembra appartenere a nessun altro se non a noi stessi, quale ruolo ricoprono le migliaia di ecosistemi terrestri? Viviamo in una realtà più strana e misteriosa di quanto avessimo immaginato. Fortunatamente, internet ci consente di iniziare a capire la realtà delle cose, ora anche attraverso i documentari in streaming gratuiti di Netflix.

Documentari gratis di Netflix: ecco la lista completa su Youtube

«Per molti anni, Netflix ha permesso agli insegnanti di proiettare documentari nelle loro classi. Tuttavia, questo non è possibile con le scuole chiuse. Pertanto, su loro richiesta, abbiamo reso disponibile una selezione delle nostre serie documentarie e televisive sul canale YouTube statunitense di Netflix», si può leggere nella dichiarazione ufficiale di Netflix. L’intenzione è proprio quella di facilitare a studenti e insegnati la programmazione e la continuità delle lezioni. In questo modo gli studenti potranno accedere direttamente ai contenuti gratuiti su Youtube, senza doversi iscrivere al portale a pagamento. Qui potete dare un’occhiata alla lista completa.

Ovviamente l’accesso è disponibile a tutti e noi vi consigliamo di non perdere l’occasione di guardare gli otto episodi della serie naturalistica Our planet di David Attenborough: un capolavoro realizzato in collaborazione col WWF, per stupire e sensibilizzare al rispetto della biodiversità. Troviamo poi Explained, la serie di documentariprodotti da Vox Media in cui ogni puntata si concentra su un argomento diverso, dai segreti del DNA alle varie applicazioni delle criptovalute, fino al K-pop. Non possiamo non segnalare Abstract: The Art of Design, una serie originale Netflix, creata dall’excaporedattore di Wired Scott Dadich, che mette in risalto gli artisti nel campo del design, come l’illustratore Christoph Niemann, il designer di scarpe della Nike Tinker Hatfield, l’architetto Bjarke Ingels, il fotografo Platon e l’architetto d’interni Ilse Crawford e l’artista Olafur Eliasson. A proposito, avete visto il suo ultimo progetto su Instagram? Ne scrivevamo qui, in occasione dell’Earth Day.

Invece, per seguire tutte le altre iniziative di #iorestoacasa, potete dare un’occhiata qui.