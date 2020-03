Raffaello, dalle Scuderie del Quirinale alla diretta streaming del Mibact

Le visite ai musei sono sospese ma la cultura si può raccontare in tanti modi diversi, soprattutto se a parlare a voce alta sono i grandi maestri della storia dell’arte. E vividissime sono le opere di Raffaello, in esposizione per la grande mostra presentata solo pochi giorni fa alle Scuderie del Quirinale di Roma, in collaborazione con gli Uffizi, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Maestro del Rinascimento. Un evento attesissimo e che potrà essere attraversato anche a distanza, grazie alle parole di Mario De Simoni, Presidente di Ales – Scuderie del Quirinale, e Matteo Lafranconi, Direttore di Scuderie nonché curatore della mostra insieme a Marzia Faietti, che offriranno al pubbico di L’Italia chiamò – la maratona di streaming online promossa dal Mibact per sostenere il sistema sanitario nazionale – il racconto della grandiosità della retrospettiva, del suo backstage e degli elementi più preziosi che rendono il progetto motivo di orgoglio per tutta l’Italia.

La mostra, che presenta opere provenienti dai musei più prestigiosi al mondo e mai esposti in Italia, come la Madonna Alba, dalla National Gallery di Washington, la Madonna della Rosa, dal Prado di Madrid, o la Madonna Tempi dalla Alte Pinakothek di Monaco di Baviera, per effetto delle misure per il contrasto al diffondersi del Coronavirus, rimarrà sospesa fino a nuove disposizioni. Ma ciò che non può fermarsi è la narrazione della bellezza e della cultura che, in quest’occasione, si mettono al servizio della solidarietà, per un Paese che sta dimostrando tutta la sua forza, la resilienza e la capacità di continuare a produrre e a diffondere conoscenza anche – e soprattutto – in momenti di difficoltà.

Per la sua stessa impostazione critica, la mostra ha perseguito un metodo decisamente narrativo e innovativo, per far immergere il fruitore nel flusso della magnifica storia di Raffaello, con «un percorso à rebours, che fa molto storytelling, iniziando dall’anno della morte, il 1520, piuttosto che da quello della nascita, il 1483, in modo tale che la storia dell’Urbinate, formatosi a Firenze e poi a Roma, sia proposta dalla sua fine, dall’apogeo come artista, indietro fino agli inizi», scriveva Adriana Polveroni nella recensione che abbiamo pubblicato pochi giorni fa.

La diretta di 18 ore ininterrotte di trasmissione con i protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell’economia e dell’innovazione, viene trasmessa oggi, venerdì 13 marzo, dalle 6 alle 24 su www.litaliachiamo2020.it e sul canale YouTube del Mibact, allo scopo di promuovere la raccolta fondi per sostenere il Sistema Sanitario Nazionale attraverso un conto corrente messo a disposizione dalla Protezione Civile.

E oltre al racconto live durante la maratona di L’Italia chiamò, in collaborazione con Comin & Partners, le iniziative online dedicate alla mostra “Raffaello. 1520-1483” andranno avanti anche nei prossimi giorni sui canali social delle Scuderie del Quirinale e sul sito scuderiequirinale.it.

