British è cool, parola di Bonhams

British. Cool. Punto. A dirlo è la casa d’aste inglese Bonhams, che torna il prossimo 3 marzo con una sfilata di opere d’arte, fotografie, cimeli, abiti, stampe, oggetti di design. Tutto a tema british, s’intende. Qualche esempio? Una Bentley personalizzata dall’icona della Pop Art Sir Peter Blake (stima: £ 300.000-400.000), il ritratto della Regina Elisabetta II realizzato da Chris Levine (£ 8.000-12.000), la torcia olimpica portata nel 2012 da David Beckham (stima: 20.000-30.000 sterline). Ma anche un ritratto iperrealista di Kate Moss, quello che Kelvin Okafor ha creato in esclusiva per la vendita, a matita e carboncino (stima: £ 10.000-15.000). E non poteva mancare una inglesissima Girl with Balloon di Banksy (stima: £ 80.000 – 120.000) – lo stesso soggetto che, nella versione triturata di Sotheby’s, ha raggiunto quota £ 18,5 milioni.

«Siamo lieti di riproporre quest’anno British.Cool», è il commento di Janet Hardie, Head of Sale di Bonhams, «e di offrire una tale gamma di oggetti meravigliosi che catturano il diverso spirito culturale della nazione». E aggiunge: «È particolarmente eccitante collaborare con l’incredibilmente talentuoso Kelvin Okafor, ed essere in grado di vendere il suo suggestivo disegno a matita di Kate Moss insieme all’accattivante ritratto della Regina Elisabetta II di Chris Levine – senza dubbio due dei volti culturali più iconici della Gran Bretagna». Appuntamento al 3 marzo, New Bond Street, per scoprire il valore della cultura british.