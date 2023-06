Non solo Art Basel. Tutte le fiere da visitare a Basilea

Giorni di fuoco per l’art system internazionale. Super collezionisti, galleristi, mercanti d’arte da ogni parte del globo, poi uno stuolo di appassionati, i rappresentanti delle maggiori istituzioni, giungono tutti in Svizzera per testare da vicino la temperatura – bollente – del mercato. Quindi tutti a Basilea, accalcati tra i 285 stand di Art Basel (qui il nostro report nei giorni di preview). Ma poi anche tra gli eventi che si espandono a macchia d’olio intorno alla fiera regina, a partire da Volta, Liste, June, Photo Basel e Design Miami/Basel, le immancabili fiere collaterali. Segnatevi queste tappe, per la vostra gita settimanale.

VOLTA Basel

Quando? Dal 12 al 18 giugno. Dove? In una sede tutta nuova, Klybeck 610. Fondata nel 2005, la fiera VOLTA torna a Basilea con uno spazio boutique che riunisce artisti contemporanei e gallerie da 16 Paesi – tutti selezionati attraverso un processo ad invito. Con il suo filo rosso Discover. Connect. Collect, la fiera «punta i riflettori sulla diversità del mercato dell’arte e sugli sviluppi degni di nota, presentando gallerie lungimiranti all’interno e al di là dei mercati dell’arte tradizionalmente definiti». I protagonisti? Ve ne citiamo solo alcuni: Sobering (Parigi), Victor Lope (Spagna), Ethan Cohen (New York), LEE & BAE (South Korea), Africarty (Morocco).

Liste Art Fair

Quando? Dal 12 al 18 giugno. Dove? Hall 1.1 della Messe Basel. Dal lontano 1996, la fiera Liste punta lo sguardo sulle ricerche più eterogenee dell’arte contemporanea; quest’anno lo fa con 88 gallerie provenienti da 35 Paesi, 5 sono italiane, sparse tra Milano e la Toscana. Un brevissimo focus sulle proposte nostrane. C’è Clima allo stand 69, con una solo presentation di Valerio Nicolai. C’è Fanta – MNL, riflettori puntati qui sull’americano Jason Hirata e la sua installazione Floaters del 2020. Indugiamo ancora in terra meneghina con Martina Simeti, che dà spazio al duo artistico RM e a Davide Stucchi. Per finire, la livornese Gian Marco Casini Gallery e la fiorentina Veda, segnaliamo rispettivamente la ricerca concettuale di Clarissa Baldassarri, con Alla fine della fiera, e The Keeper ad opera di Amitai Romm.

Photo Basel

Quando? Dal 13 al 18 giugno. Dove? Nel complesso del Volkshaus Basel. Si presenta come una fiera dedicata esclusivamente alla fotografia, Photo Basel, è la prima in Svizzera, di certo l’unica nel mondo di lingua tedesca. «Photo Basel si impegna ad i includere e combinare gallerie giovani e rinomate, espositori svizzeri e internazionali, espositori con un audace programma contemporaneo e altri con forti posizioni storiche», rivelano dalla fiera. Per l’edizione 2023, l’ottava, i suoi spazi saranno occupati da 39 gallerie internazionali da 11 Paesi, con una sfilza di oltre 400 opere realizzate da oltre 160 artisti.

June Art Fair

Quando? Dal 12 al 18 giugno 2023. Dove? In un iconico bunker di cemento che è stato splendidamente trasformato in una galleria dallo studio di architettura Herzog & de Meuron, vincitore del Premio Pritzker. June è una fiera d’arte internazionale guidata da gallerie e una piattaforma espositiva dal formato aperto che si svolge annualmente dal 2019. È stata fondata dalle gallerie come «esperienza alternativa, intergenerazionale», spiegano gli organizzatori, come fiera eterogenea capace di accogliere, insieme, un pubblico di neofiti e di intenditori.

Design Miami / Basel

Quando? Dal 13 al 18 giugno 2023. Dove? Nell’iconica Messeplatz di Basilea. A prendere parte alla 17a edizione della fiera, nel 2023, sono 26 gallerie internazionali dedicate al migliore design da collezione. Design Miami/Basel annuncia così «un formato nuovo e mirato, progettato per celebrare molte delle gallerie che hanno fondato – e continuano a costruire – il mercato del design da collezione come lo conosciamo oggi, compresi i nuovi ingressi nel programma di gallerie di Design Miami/ Basel da parte della Galerie Gastou (Parigi) e Foreign Agent (Losanna)».