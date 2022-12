Stranger Things! Gli oggetti più curiosi passati all’asta nel 2022

– Primo lotto non esattamente quotidiano: uno scheletro di Gorgosauro di 77 milioni di anni, passato sotto il martello di Sotheby’s a fine luglio per il prezzo stratosferico di $ 6 milioni. Ma anche Shen, il T-Rex offerto da Christie’s a novembre per $ 15-25 milioni, poi ritirato all’ultimo perché poche ossa (solo 79 delle 380 complessive) risultavano originali. Non mancano i precursori illustri: un Allosaurus da € 1.3 milioni (Sotheby’s, 2010), il gigante Sue da oltre $ 8 milioni (Sotheby’s, 1997), il T-Rex contemporaneo che ha sfilato da Christie’s, nel 2020, per la cifra record di $ 31.8 milioni; senza dimenticare il triceratopo Big John da € 6.7 milioni (Drouot Parigi, 2021) e ovviamente i due esemplari offerti dall’italiana Cambi – compreso un bipide da € 300.000. È la dino-mania, bellezza! Ve ne parlavamo qui.

– Non solo dinosauri, anche i detriti extraterrestri vanno forte – pare – tra i collectors contemporanei. Nell’asta Deep Impact di Christie’s, lo scorso aprile, la cuccia del pastore tedesco Roky, colpita nel 2019 da un meteorite, ha trovato casa per $ 44.100; e non è da meno l’enorme frammento di Luna NWA 5000 passato di mano per $ 189.000 – nel 2007, quando fu scoperto, si trattava del più grande esemplare conosciuto. Date un’occhiata qui.

– Grande interesse, a tratti morboso, per gli oggetti appartenuti a Lady Diana. L’automobile guidata dalla Principessa del Galles tra il 1985 e il 1988 – nera, in perfette condizioni, inserita in catalogo con appena 24.961 miglia all’attivo – ha superato tutte le aspettative all’asta di Silverstone Auctions, a settembre, con un’aggiudicazione stellare da 730mila sterline (altri dettagli qui). Piccola anticipazione per il 2023: una grande croce in ametista Attallah indossata da Lady D è stata annunciata pochi giorni fa da Sotheby’s, tra gli highlights dell’incanto Royal and Noble del prossimo 6 gennaio. La stima? £ 80-120mila.

– Ed ecco un ottocentesco – di certo anacronistico – kit anti-vampiro tra i bid atipici del 2022. È successo da Hansons Auctioneers, nel Regno Unito, dove un acquirente si è aggiudicato pistola, martello in legno, polvere da sparo, e poi ancora l’immancabile Bibbia, l’acqua santa e grani del rosario, tutto per la modica cifra di € 15.000. Scaramanzia? Più ricerca di fortuna a tutti i costi, forse. Letteralmente.

– Un rarissimo Cognac Napoleon Grand Réserve del 1811 è stato offerto all’asta da Bertolami, a Roma, a fine dicembre. Un esemplare di quella stessa riserva che, si racconta, lo stratega portò con sé perfino in esilio, nella desolazione dell’Isola di Sant’Elena. «Rappresenta un momento importante della storia», spiegavano poche settimane fa gli esperti casa d’aste. Il 1811 non fu solo l’anno in cui la città di Cognac accolse Napoleone e gli imprenditori Emmanuel Courvoisier e Louis Gallois omaggiarono l’imperatore di Francia modificando il nome del loro prodotto di punta, il poi celebre Cognac Napoleon; ma anche quello in cui la sua seconda moglie, Maria Luisa, diede alla luce il suo figlio legittimo, Napoleone Francesco, alla vigilia della disastrosa campagna contro la Russia che segnerà la sua rovina. La stima per un 70 cl di storia? Una cifra compresa tra € 15.000 e € 18.000. Potete trovarlo qui.

– «Normale, disse zia Lydia, «è quello a cui sei abituata. Questo potrebbe non sembrare normale per te ora, ma dopo un po’ lo sarà. Diventerà normale». Se lo avete letto (o visto, la serie creata da Bruce Miller non è niente male) avrete già indovinato. L’edizione ignifuga, unica, dell’ultra noto Racconto dell’Ancella di Margaret Atwood è andato all’asta da Sotheby’s lo scorso 7 giugno. The Unburnable Book, così si chiama. Il messaggio? Una risposta emblematica – il libro che non brucia – alla proliferazione della censura di testi nelle scuole americane. La stima: $ 50.000 – 100.000. Ve lo anticipavamo qui.

– La storia è questa: anni ’70, Irlanda, il reverendo Con Auld guida attraverso una contea rurale e si imbatte per caso in un falò. Si ferma, scopre che la legna da ardere proviene da alcune canoe emerse durante lavori di costruzione, ne acquista una, se ne va. Ci aveva visto lungo, il reverendo Auld, quell’oggetto senza apparente valore è in realtà una piroga del Neolitico, scavata nel tronco con un’ascia in pietra. Prezzo finale, da Bonhams: £ 10.000. Qui il link al nostro articolo di gennaio.

– Ritrovato in una scatola da scarpe dopo quasi 40 anni, messo all’asta da Bonhams con una stima di $ 800.000 – 1.2 milioni, poi ritirato all’ultimo, a maggio, perché reclamato dalla sua legittima proprietaria, la nipote del sacerdote a cui, a suo tempo, era stato donato. È il costume di Judy Garland nel Mago di Oz, quello a quadretti indossato nella scena del castello della Malvagia Strega dell’Ovest. Un cimelio prezioso, e non solo per i fan del film: nel 2015 un’altra veste di Dorothy indossata durante le riprese fu battuta all’asta per $ 1.56 milioni. Niente male riesumarla per caso.

– Sono tanti, come sempre, i cimeli legati a pellicole di successo. Oltre al vestito di Dorothy anche l’iconico blaster di Han Solo da Rock Island Auction Company (qui) e il chiacchierato “costume con i capezzoli” di George Clooney in Batman & Robin, portato in scena da Heritage Auctions (qui). Solo per citarne un paio, ovviamente. A settembre da Christie’s è stato il turno dei motori superstar di No Time To Die, l’ultimo film di 007 (qui).

– Un cavatappi – sì, un cavatappi – con tanto di decorazioni a mo’ di viti e spighe sul manico in osso, è stato battuto il 18 luglio da Hansons Auctioneers, nel cuore del Derbyshire. La particolarità? Appartenne a Sir Edward Thomason, colui che il 7 maggio 1802 brevettò questo strumento rivoluzionario. Passato da Christie’s già nel 1995, è rimasto invenduto, a dispetto delle aspettative. La stima, stavolta, era di £ 800 – 1000.

– La medaglia è stata assegnata. Da Heritage Auctions, il Premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, caporedattore del quotidiano indipendente russo Novaya Gazeta, ha ottenuto $ 103.5 milioni dalla vendita all’asta del suo prestigioso premio. «Siamo completamente sbalorditi dal risultato finale», rivela a caldo Joshua Benesh, Chief Strategy Officer di Heritage Auctions. L’obiettivo: sostenere economicamente i bambini ucraini colpiti dalla guerra, a cui è stata destinata l’intera somma dell’incanto. Altri dettagli qui.