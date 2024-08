Il Tour de France di Robert Capa e altri fotografi della Magnum, a Spilimbergo

In questo 2024, numerose occasioni e anniversari caricano di significato la mostra fotografica inaugurata a Palazzo Tadea dal CRAF. A giugno, il Grand Départ del Tour de France si è tenuto in via eccezionale in una tanto accaldata quanto calorosa Firenze. Tale decisione ha avuto l’intenzione di omaggiare i corridori italiani che hanno fatto la storia di questo sport, ma anche il proposito di celebrare il centenario della memorabile vittoria di Ottavio Bottecchia, il primo ciclista italiano a conquistare il trofeo della Grande Boucle. Si intreccia con questi due fatti sportivi il settantesimo anniversario della morte del rinomato fotoreporter ungherese Robert Capa, il quale è stato tra i fondatori, nel 1947, della Magnum Photos, un’agenzia fotografica costituita al fine di tutelare il lavoro e la narrazione degli eventi prodotti dai fotogiornalisti.

È certo ben conosciuto l’impegno di Capa nel reportage di guerra, per cui perse la vita, poco più che quarantenne, durante una campagna fotografica in Indocina. Meno ricordato, invece, è il suo reportage per la rivista francese Match in occasione del Tour de France nella sua tredicesima edizione del 1939, un appuntamento particolare dato il veto espresso da paesi come l’Italia e la Germania alla partecipazione di numerosi atleti, tra i quali anche Gino Bartali, vincitore in carica.

Vista la natura di tale incarico, ci si aspetterebbe di vedere esposte immagini ra􏰀iguranti gli atleti intenti a compiere faticosi stacchi o incredibili volate. Tuttavia, ciò che Capa decise di immortalare, riorientando la direzione del suo obiettivo, fu tutto quello che attorno a tale competizione si verifica sin dalla sua prima edizione. Il mito creatosi attorno alla famosa corsa ciclistica che attraversa l’intera nazione francese da più di cent’anni incuriosisce ed emoziona un variegato pubblico di adulti e bambini lasciandoli prima col fiato sospeso nell’attesa del fugace passaggio dei corridori e poi con un sorriso sul volto quando la carovana è transitata. Non solo il pubblico eccitato, ma anche il personale tecnico impegnato nella competizione o il riposo degli atleti al termine della tappa sono aspetti della corsa cui Capa s’interessò. Rituali, pratiche, emozioni che non appartengono direttamente alla gara, ma che con essa sviluppano un rapporto di reciproca influenza, un movimento dialettico che spinge e continuerà a spingere gli appassionati sul ciglio della strada per sentirsi parte di questo eccitante universo sportivo.

Quindici anni più tardi, nel 1954, in mezzo al pubblico estasiato per il passaggio del Tour in Bretagna, si sarebbe trovato anche il giovanissimo Guy Le Querrec, di soli tredici anni. Qui, il fotografo realizzò quelli che si può ben credere essere i suoi primi scatti amatoriali della competizione e sicuramente non i soli. La sua duratura passione per le due ruote si manifestò nuovamente nelle fotografie degli allenamenti invernali del team Renault e del campionato di ciclocross del 1985, in cui fatica, fango e sudore non sembrano in grado di estinguere la determinazione degli atleti in gara.