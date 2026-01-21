Aprirà il 22 gennaio 2026, al Museo Madre di Napoli, Santa do pau oco, mostra a cura di Gabriella Rebello Kolandra, progetto vincitore della prima edizione del Premio Meridiana, curato da Mario Francesco Simeone e promosso dalla Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – Museo Madre e dagli Amici del Madre, con il supporto di Antony Morato e Fondazione Tridama. L’esposizione, visitabile fino al 6 aprile 2026, riunisce le ricerche di Clarissa Baldassarri, Maria Luce Cacciaguerra e Anna Maria Maiolino, dando forma a un dialogo intergenerazionale e transnazionale che riflette le finalità del Premio.

Pensata appositamente per gli spazi del museo, Santa do pau oco si articola attraverso installazioni, proiezioni, interventi scultorei e sonori, alternando opere storiche e lavori inediti realizzati per l’occasione. Il percorso espositivo indaga ciò che si muove sotto la superficie del visibile, aprendo una riflessione sulle ambiguità del linguaggio, sulle sue resistenze e sulle tensioni che ne attraversano i codici. Con le loro specificità, le tre artiste mettono in dialogo esperienze e cronologie differenti, restituendo una visione del Sud, dall’America Latina al Mediterraneo, come dimensione porosa ed esistenziale, estesa oltre il dato geografico e attraversata da tensioni comuni.

Il titolo della mostra riprende un’espressione del linguaggio comune brasiliano – “santo do pau oco”, letteralmente “santo di legno cavo” – risalente al periodo dell’estrattivismo coloniale portoghese. Il termine indicava le statue sacre utilizzate per occultare l’oro di contrabbando e, nel suo uso popolare, è diventato metafora di ciò che appare in un modo ma cela una natura diversa. A partire da questa ambivalenza, il progetto espositivo mette in relazione tre pratiche artistiche che condividono un interesse per le strutture profonde del linguaggio e per i limiti percettivi.

Clarissa Baldassarri, nata nel 1994 a Civitanova Marche e formatasi a Napoli, indaga il limite percettivo e sensoriale in relazione alla transitorietà del corpo e del tempo, attraverso una ricerca di matrice spirituale che, attraverso un utilizzo poetico della tecnologia, dall’Intelligenza Artificiale alle traduzioni automatiche, si sviluppa tra installazione, video, scultura e performance. Nata a Palermo, nel 1997, poeta, artista ed editrice, Maria Luce Cacciaguerra porta avanti una pratica che affonda le radici nella poesia concreta e che, in questa occasione, assume per la prima volta una dimensione fisica, mettendo in relazione storia dell’arte, letteratura e un archivio personale di immagini e testi. La ricerca di Anna Maria Maiolino, emigrata in Brasile da adolescente e formatasi nel contesto repressivo della dittatura militare, afferma una presenza politica femminile attraverso un lavoro in cui il gesto creativo è inseparabile da quello distruttivo, e ogni forma nasce da una tensione tra opposti.

Santa do pau oco inaugura il percorso espositivo del Premio Meridiana, iniziativa rivolta a curatrici e curatori under 45, chiamati a presentare un progetto espositivo con il coinvolgimento di tre artisti, di cui almeno due under 35, legati alle regioni del Sud Italia. Il Premio nasce per sostenere la ricerca curatoriale e la scena artistica emergente connesse all’Italia meridionale e ai Sud del mondo, intesi come spazi di narrazioni universali.

La prima edizione, intitolata Ogni cosa è tutte le cose, trae ispirazione da Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini, testo chiave per la costruzione dell’identità moderna del Mezzogiorno e suggestione che attraversa i progetti vincitori. A vincere la prima edizione, oltre a Gabriella Rebello Kolandra, anche Samuele Piazza, con gli artisti Andrea Bolognino, Effe Minelli e Raffaela Naldi Rossano, il cui progetto espositivo sarà realizzato al Madre nei prossimi mesi