iorestoacasa, anzi in sala, con Mymovies: più di 50 film in streaming gratis

Coltivare la passione per il cinema è possibile anche rimanendo a casa. Tra i vari progetti in streaming, nell’ambito delle iniziative di #iorestoacasa, oggi segnaliamo quello di Mymovies che, fino al 5 aprile, mette in catalogo, sul suo sito, circa 50 film, da vedere gratuitamente su pc, smartphone o tablet. I posti disponibili sono oltre 25mila e possono essere prenotati iscrivendosi al sito o, se lo si è già, accedendo al proprio profilo, così da poter selezionare lo spettacolo desiderato.

50 film tra prime visioni e opere d’autore

Il catalogo, diviso per giorni, propone film di vario genere e presenta anche delle prime visioni streaming di opere in concorso ai più rinomati festival cinematografici. È questo il caso del film di Roberto Minervini in concorso alla mostra del cinema di Venezia Che fare quando il mondo è in fiamme e di La Gomera – l’isola dei fischi, di Corneliu Porumboiu, presentato all’ultimo festival di Cannes.

Mymovies ha inoltre dedicato delle giornate a tematiche cinematografiche e a ricorrenze, in collaborazione con festival di cinema in giro per l’Italia, dallo Schermo dell’Arte Film Festival di Firenze al Torino Underground Cinefest, fino al Far East Film Festival di Udine.

Dal 17 al 22 marzo ha infatti presentato cinque film candidati e premiati agli Oscar tra cui The Artist e The Iron Lady. Sabato 28 marzo sarà invece la giornata “Women Wanted”, in cui sarà possibile scegliere tra una selezione di otto film realizzati da altrettante registe donne. Il 2 aprile inoltre la piattaforma renderà omaggio alla “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo”, con film come Tutto ciò che voglio di Ben Lewin e The special need di Carlo Zoratti.

Limiti di posti e orari come al cinema

Caratteristica dell’iniziativa è quindi quella di voler ricreare, per quanto possibile, l’esperienza di una sala cinematografica. Per questo gli spettacoli sono fissati in giorni e a orari prestabiliti mentre i posti disponibili per ogni visione sono limitati. Mymovies propone anche una chat specifica per ogni spettacolo così che, anche in questo periodo, sia comunque possibile condividere le proprie passioni, commentando i film visti e dialogando con gli spettatori seduti accanto a noi. Virtualmente, si intende.

Qui potete dare un’occhiata ai film dedicati all’arte che usciranno in sala nei prossimi mesi, quando, si spera, questa emergenza sarà finita. Per seguire tutte le altre iniziative legate alla campagna #iorestoacasa, potete cliccare qui.