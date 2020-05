Inizia oggi la nostra serie di opening dedicata alla segnalazione della riapertura di musei e fondazioni in tutta Italia.

Ecco un primo elenco delle mostre che potremo vedere dal 18 maggio o dai giorni successivi, tra progetti espositivi nuovi o inaugurati e subito chiusi al pubblico per il lockdown e altri di cui è stata prolungata la durata.

Gran parte delle visite ai musei e alle fondazioni in elenco è su appuntamento, vi consigliamo di verificare sempre le modalità di accesso attraverso i siti web.

Musei

Il 17 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, Merano Arte proprone una proiezione sotto i portici del centro storico, dove ha sede il museo, e un progetto digitale dell’artista Francesca Grilli, mentre dal 19 maggio si potrà visitare la collettiva “Ressentiment Risentimento”, a cura di Christiane Rekade, con opere di Teodora Axente, Francesca Grilli, Massimo Grimaldi, Klara Lidén, Christian Niccoli, Riccardo Previdi, Liesl Raff, Monika Sosnowska, Barbara Tavella, Wolfgang Tillmans, Beatrice Volpi, Raul Walch, Gernot Wieland.

Dal 18 maggio riapre la mostra “Rinascimento marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma” (fino al 26 luglio) , a cura di Stefano Papetti e Pierluigi Moriconi. La mostra, dopo l’esposizione a Ascoli Piceno, porta a Roma 36 opere tra quelle restaurate a seguito del sisma del 2016, grazie al contributo di Anci Marche e Pio Sodalizio dei Piceni, insieme all’apporto scientifico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e alla collaborazione della Regione Marche.

Dal 20 maggio il museo riprirà al pubblico con la mostra del Premio Lissone Design 2019 e da giugno saranno visitabili le nuove mostre.

Museion si sta adoperando per una riapertura dopo il prossimo 20 maggio. La data serà decisa nella giornata di oggi. Garantita, invece, l’apertura della mostra personale di Karin Sander, il prossimo 29 maggio. Visitabile anche “Intermedia” (fino al 7 giugno), mostra dedicata all’Archivio di Nuova Scrittura.

Dal 20 maggio sarà visitabile la personale di Nanda Vigo“Light Project” (fino al 13 settembre), a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con Archivio Nanda Vigo.

Dal 21 maggio riaprirà la mostra “The Missing Planet. Visioni e revisioni dei ‘tempi sovietici’” (fino al 23 agosto), a cura di Marco Scotini e Stefano Pezzato, con progetto di allestimento di Can Altay, il cui percorso sarà arricchito dalla video installazione Interregnum di Adrian Paci.

All’esterno del museo rimarranno allestite le bandiere d’artista del progetto nato durante il lockdown “Pecci Extra Flags” (fino al 13 settembre 2020).

Dal 4 giugno sarà aperta la personale del fotografo e poeta cinese Ren Hang (fino al 23 agosto).



Dal 22 maggio sarà nuovamente possibile visitare la personale di Antonio Rovaldi “Il suono del becco del picchio” (fino al 26 luglio), a cura di Lorenzo Giusti, Steven Handel e Francesca Benedetto, allestita nell’Ala Vitali dell’Accademia Carrara.

Per modalità e orari di accesso consultare il sito del museo.

Dal 29 maggio sarà possibile visitare la mostra “Il regno segreto. Sardegna-Piemonte: una visione postcoloniale” (fino al 15 novembre), a cura di Luca Scarlini.

Il PAV ha annunicato la riapertura del parco e della collezione dal 3 giugno.

Fondazioni

Dal 18 maggio riapertura e proroga fino al 30 giugno 2020 della mostra “Conversation Piece / Part VI. La realtà è ciò che non scompare quando smetti di crederci” con Corinna Gosmaro, Philippe Rahm, Rolf Sachs, a cura di Marcello Smarrelli.

L’accesso all’esposizione sarà garantito solo previo appuntamento all’indirizzo mail: fondazionememmo@gmail.com. Gli orari saranno accordati secondo disponibilità.

A Palazzo Buontalenti / Antico Palazzo dei Vescovi dal 18 maggio sarà vistabile la mostra “Sebastião Salgado. Exodus. In cammino sulle strade delle migrazioni” (fino a fine luglio), a cura di Lélia Wanick Salgado e realizzata in collaborazione con Contrasto e Pistoia – Dialoghi sull’uomo.

L’ingresso sarà su prenotazione, per le modalità e gli orari di accesso è necessario consultare il sito.

Dal 19 maggio saranno di nuovo accessibili, su prenotazione, la personale di Peter Wächtler “Up the Heavies“ (fino a fine luglio) e la collezione permanente.

Dalla prossima settimana la Fondazione VOLUME! riaprirà le prenotazioni per “Percezioni #6. Polisonum, My persistent quest for Bolero”, il sesto appuntamento di “Percezioni”, il ciclo dedicato alla ricerca e all’analisi della relazione tra arte e neuroscienza, iniziato a febbraio 2019.

VOLUME! prosegue la ricerca sull’esperienza percettiva di un’opera d’arte con un’installazione dei Polisonum, collettivo che utilizza il suono come metodo e dispositivo di indagine sulle trasformazioni dei paesaggi, dei territori e delle geografie fisiche e culturali del mondo contemporaneo. La mostra sarà visitabile fino a metà giugno.

La Fondazione Sandretto è in attesa di conoscere precisamente le disposizioni di Regione Piemonte che verranno annunciate nella serata di oggi. In caso di via libera FSRR riaprirà, da lunedì 18, con la mostra “Aletheia” di Berlinde De Bruyckere.

Pirelli Hangar Bicocca ci fa sapere che si sta lavorando per un piano di riapertura dal prossimo 23 maggio, ma attualmente vere e proprie prescrizioni governative o regionali non sono ancora giunte. La riapertura, quindi, al più tardi, verrà confermata per l’inizio della prossima settimana.

Riaprirà la prossima settimana con la personale di Diana Lelonek “Buona Fortuna”, a cura di Jakub Gawkowski.

La fondazionee fiorentina ha annunciato che riaprirà presto la grande personale di Tomás Sarceno “Aria”.