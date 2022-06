Fair Warning! Il giro del mondo delle aste

– Prima tappa, Londra, è di mercoledì l’annuncio degli highlights della 20th Century & Contemporary Art di Phillips. A guidare la schiera, un Untitled (1962) di Cy Twombly da £ 3-4 milioni. Poi una sfilata di nomi femminili: Moi aussi je déborde di Flora Yukhnovich, del 2017, punta dritto a £ 350,000; Carmen Herrera è in asta con Stanzas del 2012 (stima: £ 280,000 – 350,000); l’americana Shara Hughes sfila con un bel Wavy Navy (stima: £ 250,000 – 350,000); e ancora Simon Leigh, Leone d’Oro alla Biennale di Venezia, che passa sotto il martello con Clarendon da £ 800,000 – 1,2 milioni. Menzione d’onore per Louise Bourgeois, che proprio questa settimana ha trionfato ad Art Basel con uno Spider da $ 40 milioni (qui). Da Phillips, il suo Couple è valutato fino a £ 550,000. Appuntamento al 30 giugno.

– Due giganti della storia dell’arte. Confidenti, divi del pennello, aspri critici a vicenda; infatuati l’uno dell’altro, poi rivali in viva competizione. A Londra, da Sotheby’s, Study for Portrait of Lucian Freud va in vendita con una stima di oltre £ 35milioni. L’autore? Ovviamente Francis Bacon, che proprio con un titolo omonimo, datato 1969, ha raggiunto nel 2013 il suo record d’asta di $ 142,4 milioni. Tutti i dettagli qui, l’annuncio è di mercoledì.

– Christie’s, 20th/21st Century London to Paris. Dopo un Claude Monet in formato verticale (qui) e l’Yves Klein più grande offerto all’asta dal 1995 (qui), ecco che la maison di Pinault svela altre punte di diamante della vendita del 28 giugno. Come il Balloon Monkey (Magenta) di Jeff Koons, stima £ 6-10 milioni, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno dell’Ucraina (qui). E poi spazio ai grandi surrealisti, con Souvenir de voyage di René Magritte (£ 5-7 milioni), Femme assise (La lampe) di Paul Delvaux (£ 500,000 – 800,000) e l’ormai inarrestabile Leonora Carrington, il suo Ferret Race (Stoat Race) potrebbe toccare quota £ 1,2 milioni.

– Prosegue a Parigi il nostro tour de force settimanale. Ricordate il sigillo imperiale in giada ritrovato in un’abitazione francese (qui)? Ebbene: la stima iniziale di € 100,000-150,000 è stata letteralmente polverizzata nel corso della Arts d’Asie di Sotheby’s, lo scorso 16 giugno, per raggiungere il prezzo finale di € 2,2 milioni. Altri lotti da segnalare: un elefante in bronzo dorato e smalto cloisonné, del periodo Qianlong (€ 819,000) e una brocca in giada bianca, nota come yi (€ 579,600).

– Sous le ciel de Paris, ancora e ancora. La collezione iconica dello stilista Hubert de Givenchy fa scintille sotto il martello di Christie’s. Fatturato totale: € 114,4 milioni. Top Lot della vendita: Femme qui marche [I] di Alberto Giacometti, che raggiunge senza sforzo il tetto di € 27,2 milioni – vale a dire l’opera più costosa venduta all’asta in Francia in questo primo semestre 2022. Non delude nemmeno la raccolta di mobili del XVIII secolo: «Prezzi così eccezionali per questa categoria», rivela una nota di Christie’s, «non venivano raggiunti dagli anni ’90».

– Lempertz, c’è un appuntamento tutto nuovo nella caldissima Colonia. La casa d’aste privata più antica d’Europa lancia due vendite a tempo, una dedicata al contemporaneo (dal 13 al 22 giugno), l’altra all’arte monocromatica (dal 26 giugno al 6 luglio). Il target: i giovani collezionisti. I prezzi: decisamente competitivi. Come quel Through the looking glass di Rebecca Horn, proposto con una base di € 2.500, o ancora l’opera su carta di Mark George Tobey, il prezzo di partenza è di € 2.000. Basta davvero un click.

– Non solo dipinti e sculture! Tra le aggiudicazioni stellari della settimana, a Dallas, anche il primo numero di Batman: Il ritorno del cavaliere oscuro, venduto giovedì da Heritage Auctions per $ 2,4 milioni. È solo l’ultimo esempio di fumetto battuto all’asta per oltre 1 milione: a gennaio, una tavola illustrata di Spider-Man è passata di mano in pochi minuti a $ 3,36 milioni (qui), mentre li debutto di Superman in Action Comics No. 1 ha trovato un acquirente per la cifra di $ 3,2 milioni. Super-prezzi per supereroi.